На Камчатке арестован подозреваемый во взяточничестве депутат Заксобрания Быков

Депутата законодательного собрания Камчатки Валерия Быкова арестовали на два месяца. Такую меру пресечения в отношении народного избранника определил краевой суд.

В ближайшее время Быкову будет предъявлено официальное обвинение по статье «Получение крупной взятки». Кадры задержания Быкова опубликовал Следственный комитет.

Запись состоит из двух частей. На первой показано, как народный избранник, который является еще и предпринимателем, общается с работниками конкурирующей фирмы, требует от них документы на добычу щебня в карьере и угрожает проверками.

На второй записи оперативники надевают на кого-то наручники и показывают помеченные спецраствором купюры, а также документы, согласно которым Быкову передается доля в компании, а именно - 25%.

По данным следствия, Быкова взяли с поличным - он получил 1 миллион 700 тысяч рублей в качестве части взятки в девять миллионов.

В квартире и офисе депутата в ходе обысков были обнаружены крупные суммы. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

В краевом комитете КПРФ, в котором состоит Быков, заявили, что все обвинения против него являются провокацией местью за его борьбу с коррупцией.