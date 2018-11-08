Европе предсказали кошмарное будущее в случае выхода США из ДРСМД

Европа должна занять решительную позицию для сохранения договора по РСМД. В противном случае ей придется «столкнуться с кошмарами», которые преследовали ее несколько десятилетий назад. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страна выходит из ДРСМД. Глава Белого дама пообещал наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные партнеры «не придут в себя», сообщает РИА Новости. После этого Трамп готов сесть за стол переговоров и обсудить сокращение вооружений. Власти США не скрывают, что подобный ультиматум направлен в первую очередь в адрес России и Китая.

«Последнее заявление администрации США о планируемом выходе из договора РСМД 1987 года, сделанное по образцу аналогичных шагов ее предшественников, сужает сферу действия того, что в течение десятилетий являлось одной из основных опор поддержания мира во всем мире, а именно контроля над вооружениями», - заявил Владимир Чижов.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности давно стал камнем преткновения в переговорах РФ и США. Москва и Вашингтон регулярно обмениваются упреками в адрес друг друга о несоблюдении договоренностей. МИД РФ не раз выступал с критикой американской позиции по этому вопросу, указывая на то, что Белый дом размещает в Европе, в частности в Польше и в Румынии, установки, способные запускать ударные крылатые ракеты.

Помимо прочего, штаты финансируют работы по созданию крылатых ракет наземного базированная и ударных беспилотников, что запрещено договором. За океаном голос Москвы не слышат и продолжают упорно обвинять Кремль.

Согласно договору от 1 июня 1988, РФ и США взяли на себя обязательства не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (от 1000 до 5500) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.

Согласно документу США избавились от 846 ракетных комплексов, СССР утилизировал 1846 ракетных систем.