В Раде признались, что происходящее на Украине повергло Европу в шок

Ситуация с журналистами на Украине повергла европейских сенаторов в шок. Об этом сообщил депутат Рады Вадим Рабинович после переговоров во французском сенате.

Он подчеркнул, что в Европе шокированы ситуацией со свободой слова и избиением журналистов на Украине. Более того, парламентарий подчеркнул, что страны ЕС не исключают введение санкций против Киева в случае, если ситуация не изменится, уточняет РИА Новости.

Притеснения журналистов на Украине - не единичные случаи, счет уже идет на десятки. В частности, 15 мая 2018 года в Киеве задержали главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

А в августе 2017 года стало известно о похищении корреспондента Первого канала Анны Курбатовой в центре Киева.