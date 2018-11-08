В Раде признались, что происходящее на Украине повергло Европу в шок
Речь идет о свободе слова на Украине и о притеснении журналистов.
Фото: Celestino Arce ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Ситуация с журналистами на Украине повергла европейских сенаторов в шок. Об этом сообщил депутат Рады Вадим Рабинович после переговоров во французском сенате.
Он подчеркнул, что в Европе шокированы ситуацией со свободой слова и избиением журналистов на Украине. Более того, парламентарий подчеркнул, что страны ЕС не исключают введение санкций против Киева в случае, если ситуация не изменится, уточняет РИА Новости.
Притеснения журналистов на Украине - не единичные случаи, счет уже идет на десятки. В частности, 15 мая 2018 года в Киеве задержали главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
А в августе 2017 года стало известно о похищении корреспондента Первого канала Анны Курбатовой в центре Киева.