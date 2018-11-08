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Решивший прожить на 3,5 тысячи депутат похудел на 6 кг из-за недоедания

Роман Захаров
05:48 08.11.2018
По словам Николая Бондаренко, ему приходится питаться, в основном, крупами и овощами.
Решивший прожить на 3,5 тысячи депутат похудел на 6 кг из-за недоедания
Фото: Nikolay Titov, Globallookpress

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который ради эксперимента решил попробовать прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, похудел за две недели на шесть килограммов из-за недоедания.

«Я весил 94 кг на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 кг с небольшим, похудел», - сообщил народный избранник.

По словам депутата, ему приходится питаться, в основном, крупами и овощами.

Ранее на YouTube появилась видеозапись спора экс-министра труда Саратовской области Натальи Соколовой с депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко. Чиновница пыталась убедить оппонента, что 3,5 тысяч рублей в месяц будет вполне достаточно для жизни обычного россиянина, так как «макарошки стоят всегда одинаково». После публикации ролика Соколову уволили.

В ходе дискуссии Бондаренко и Соколова договорились, что они поставят эксперимент, в ходе которого представитель КПРФ попробует прожить месяц на 3,5 тысячи. Несмотря на отставку министра, депутат не отказался от эксперимента, чтобы выяснить, хватит ли работающему человеку минимальной потребительской корзины, которую предлагают чиновники.

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