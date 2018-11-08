США уличили Иран в попытке скрыть танкеры

В Госдепе США обвинили Тегеран в нарушении безопасности судоходства. Согласно данным Вашингтона, иранские танкеры пытаются скрыть свое местоположение при помощи отключения транспондеров. С таким заявлением, опубликованным в Twitter американским ведомством, выступил спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайана Хука.

По его словам, благодаря транспондерам можно отслеживать суда через спутник. Их отключили примерно десять иранских танкеров.

Спецпредставитель отметил, что подобные действия – угроза безопасности судоходства, так как другие суда и диспетчеры не могут увидеть корабль. В США считают, что танкеры отключают транспондеры по прямому распоряжению Тегерана, чтобы скрыть количество проданной нефти и ее покупателей.

В мае президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном. Также он решил возобновить действие санкций против страны, а также ввести новые. Они вступили в силу 5 ноября. Ограничения касаются нефтяного сектора Ирана и стран-импортеров иранской нефти.