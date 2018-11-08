Эксперт спрогнозировал начало ядерной войны между Россией и США

Военный эксперт Константин Сивков рассказал, как будет развиваться гипотетическое вооруженное противостояние между РФ и США.

В статье, которую специалист написал для издания «Военно-промышленный курьер», сообщается что первым сигналом начала конфликта станет отзыв из России американского посла и сотрудников дипломатической миссии США. По мнению Сивкова, так Вашингтон покажет свою готовность к удару.

Эксперт уверен, что Соединенные Штаты могут развернуть армию у российских границ под прикрытием «учений», а также использовать ударные группировки военно-морских сил.

Константин Сивков подчеркивает, что стороны могут перейти на использование ядерного оружия не сразу. Этот процесс, уверен специалист, может занять до месяца.

В статье также говорится, что у РФ будет время на упреждающие меры, которые, в том числе, подразумевают использование неядерного оружия.

Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что Кремлю стоит задуматься о разработке ракет средней дальности в связи с позицией Белого Дома по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

О том, что США могут в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, 20 октября заявил Дональд Трамп. В Кремле подобные угрозы назвали «шантажом» и высказали опасения, что действия Вашингтона приведут к новой гонке вооружений. Президент РФ Владимир Путин предупредил заокеанских партнеров, что в случае переброски ракет в Европу, Москва будет вынуждена ответить зеркально.