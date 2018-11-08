Около года потребуется на восстановление сирийского города Хараста

На восстановление сирийского города Хараста в провинции Риф Дамаск потребуется около года. Об этом сообщил журналистам мэр города Аднан Альваза. Ранее город серьезно пострадал от боевых действий.

«По поручению губернатора провинции, специальная группа инженеров определила здания, которые можно восстановить, и те, которые непригодны для жизни и подлежат сносу. Последних около 30%. Сейчас мы производим их снос», — сказал Альваза.

По словам чиновника, на восстановление города потребуется около года.

Работы по восстановлению сирийского города идут с начала этого года. На разборе зданий работают 26 единиц техники. «В связи с тем, что возвращаются беженцы, параллельно с работами по демонтажу зданий мы занимаемся восстановлением водоснабжения и электричества.