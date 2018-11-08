Ученые рассказали о влиянии чистоты речи на память

Ученые техасского университета в Остине вместе с лингвистами из лаборатории UTsoundLab выяснили, почему информация, произнесенная в одних разговорах, не запоминается, а в других – оседает в памяти. Об этом сообщает Science Daily.

Оказалось, что все дело в качестве речи.

В эксперименте приняли участие 60 добровольцев. Все они знали английский язык, но для одной половины он был родным, а для другой – нет. Им прочитали шесть блоков по 12 предложений двумя способами: сначала медленно и четко, а потом быстро и сбивчиво.

Позже участникам исследования было предложено рассказать по памяти, что они услышали.

Выяснилось, что и носители языка, и иностранцы лучше запомнили фразы, которые были произнесены грамотно и в размеренном темпе.

Эксперты отметили, что когда человек говорит быстро и неразборчиво, слушатель тратит больше сил и времени на расшифровку сказанного, а не на его запоминание. Именно поэтому такая речь хуже оседает в памяти человека.