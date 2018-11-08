Наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы в США

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не выявили попыток иностранного вмешательства на промежуточных выборах в США. Такое заявление сделал специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели.

«Мы не видели каких-либо случаев, которые это (вмешательство – прим. ред.) доказывали бы … Однако сейчас технологии крайне изощренные, поэтому мы не можем знать, что станет известно после», - сказал Церетели.

Специальный координатор ОБСЕ при этом подчеркнул, что у наблюдателей практически не было времени на то, чтобы следить за предвыборной кампанией и самим избирательным процессом.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. По последним данным, большинство в американском сенате сохранили республиканцы, однако в палате представителей Республиканская партия большинство потеряла.

В среду, 7 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что итоги промежуточных выборов в конгресс США вряд ли осложнят отношения Москвы и Вашингтона, так как между двумя государствами и без того все сложно.