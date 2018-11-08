Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины и ребенка в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) после обнаружения в квартире одного из домов на севере Москвы тел женщины и 12-летнего подростка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что в квартире одного из домов на севере российской столицы были найдены тела женщины и ребенка. На телах криминалисты заметили признаки насильственной смерти.

Согласно предварительным данным, погибшие - мать и сын.

В августе этого года в Чечне 36‐летний житель села Беной‐Ведено Ножай‐Юртовского района зарезал складным ножом восьмилетнего ребенка из‐за ненависти к его отцу.