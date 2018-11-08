МЧС начнет проверять торговые центры по новым стандартам

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ повысит категорию риска торговых центров и иных мест массового нахождения людей со «значительного» до «высокого». Начиная с 2020 года, проверки подобных объектов будут проводиться раз в два года.

Помимо этого, к пяти ныне существующим степеням риска добавится шестая - «чрезвычайно высокая». К ней отнесут социально значимые и опасные объекты. В них проверки будут проходить каждый год.

«МЧС подготовлен проект постановления правительства о внесении изменений в положение о Государственном пожарном надзоре, согласно которому будет шесть, а не пять категорий риска», - заявил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

Он подчеркнул, что документ будет подписан уже в текущем году, а планирование инспекций согласно новым стандартам начнется в 2019 году.