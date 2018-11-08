Норвежские организации хотят участвовать в восстановлении Сирии

Норвежские неправительственные организации демонстрируют активную позицию в оказании помощи в восстановлении инфраструктуры и гуманитарном разминировании Сирии. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В последнее время норвежская сторона демонстрирует активную позицию в оказании помощи Сирии в восстановлении инфраструктуры и социальных объектов, а также гуманитарном разминировании. Национальные норвежские неправительственные организации активно прорабатывают вопросы, направленные на экономическое взаимодействие с правительством Сирии», - сказал Мизинцев.

По его словам, это может стать положительным сигналом к началу сотрудничества с сирийским правительством и для других европейских стран.

Начальник Национального центра попросил МИД РФ взять этот вопрос на особый контроль, активизировать взаимодействие с норвежскими организациями, оказать им содействие в установлении прямых контактов с сирийскими органами власти и на следующем заседании доложить о результатах.

В свою очередь представитель МИД РФ Илья Моргунов рассказал, что постпредство России при Отделении ООН в Женеве провело консультации с руководством норвежского НПО «Норвежский совет по делам беженцев» о возможном подключении этой организации к реализации российской инициативы по возвращению сирийских беженцев.