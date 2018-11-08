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МГУ стал лучшим российским вузом в трех рейтингах THE

Екатерина Масло
03:42 08.11.2018
Университет стал лучшим по направлениям «Науки о жизни», «Науки о медицине и здоровье» и «Психология».
МГУ стал лучшим российским вузом в трех рейтингах THE
Фото: Sergey Smirnov / Globallookrpess

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова признали лучшим среди российских вузов в трех из четырех предметных рейтингах по версии британского издания Times Higher Education.

МГУ стал лучшим по специальностям «Науки о жизни», «Науки о медицине и здоровье» и «Психология». По последней отрасли столичное учебное заведение впервые вошло в глобальный рейтинг.

По словам ректора университета Виктора Садовничего, на факультете психологии традиции отечественного образования сочетаются с современными исследованиями, для которых применяются системы виртуальной и дополнительной реальности, новейшие комплексы биологической обратной связи, психодиагностические платформы и суперкомпьютеры.

Рейтинги THE составляются на основании 13 индикаторов эффективности. Они группируются в пять направлений: преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие и доход от производственной деятельности.  

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