Иордания заинтересована в скорейшей ликвидации лагеря «Рукбан», находящего на территории Сирии, подконтрольной США, после полного переселения находящихся там беженцев и готова работать по «дорожной карте», предложенной РФ. Об этом сообщил представитель МИД России Илья Моргунов на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

«На состоявшемся 31 октября в Аммане очередном заседании российско-иорданского штаба по сирийским беженцам иорданцы подтвердили заинтересованность в скорейшей ликвидации лагеря «Рукбан» после полного переселения находящихся там беженцев и временно перемещенных лиц в Сирию. Для этого они готовы работать на основе российской "дорожной карты"», - сказал Моргунов.

По его словам, «приоритетный для иорданцев вопрос – закрытие лагеря, для чего, как полагают иорданцы, необходимо усилить совместную разъяснительную работу с резидентами лагеря, особенно со стороны сирийских властей».