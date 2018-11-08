В Госдепе решили изучить последствия от антироссийских санкций

В Госдепе перед введением антироссийских санкций намерены тщательно изучить их последствия для США. Такое заявление сделал представитель американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино.

«Этот процесс займет время, нам хочется, чтобы санкции были введены верно. Нам следует принять во внимание их эффект на интересы национальной безопасности США… Это то, к чему мы относимся серьезно», - сказал Палладино во время общения с журналистами.

Ранее сообщалось, что в связи с так называемым делом Скрипалей, в Госдепе заявили о введении новых санкций против РФ.

Незадолго до этого руководитель международного комитета палаты представителей США Эд Ройс заявил, что Россия якобы не соблюдает требования американского закона о химическом оружии. При этом он назвал недопустимым отсутствие у администрации президента США плана «действий второго раунда обязательных санкций, требуемых законодательством Соединенных Штатов».

Позже политолог Александр Асафов сообщил, что высказывание Ройса есть не что иное, как «накачивание политической обстановки». Кроме того, по мнению эксперта, американские конгрессмены считают, что действующие в отношении РФ санкции «выглядят недостаточно строго и решительно».

Напомним, 4 марта этого года в британском Солсбери были отравлены осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В случившемся Лондон обвинил Москву, что спровоцировало крупный международный скандал. При этом каких-либо доказательств причастности РФ к случившемуся власти Соединенного Королевства не предоставили до сих пор. В свою очередь, российская сторона категорически отвергает все обвинения по этому делу в свой адрес.