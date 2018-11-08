Россия помогает Сирии в восстановлении объектов ее ТЭК

В настоящее время Россия оказывает помощь Сирии в восстановлении объектов ее топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил представитель Минэнерго РФ Константин Абрамов в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР.

По его словам, планируется участие в реализации мероприятий по восстановлению и модернизации газотранспортных сетей Сирии, нефтепроводов, четырех крупнейших тепловых электростанций «Алеппо», «Мехардех», «Тишрин», «Дейр-Эз-Зор», нефтеперерабатывающих заводов, линий электропередач, газовых и нефтяных скважин.

Реализация всех этих планов создаст в Сирии значительное количество рабочих мест и создаст условия для возвращения мирной жизни в стране.