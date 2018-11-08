В Иркутской области загорелось производственное здание

В поселке Маркова Иркутской области загорелось производственное здание, в котором расположены мебельный цех и производство строительных блоков. Площадь пожара составила 8,6 тысяч квадратных метров.

Информация о возгорании поступила в 4:25 по местному времени. На момент прибытия расчетов горела кровля склада на площади две тысячи квадратных метров, позже она увеличилась до 8,6 тысяч квадратных метров.

В данный момент пожар локализован. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают 11 единиц техники и 34 человека.