Более пяти тысяч беженцев за неделю вернулись в Сирию из Ливана и Иордании

Более пяти тысяч сирийских беженцев вернулись в страну из Иордании и Ливана. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он также напомнил в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР, что в лагерь беженцев «Рукбан» российскими военными была обеспечена безопасность передвижения автоколонны ООН, перевозившей гумпомощь. В результате этой акции беженцы получили гуманитарную помощь общим весом 450 тонн. Кроме того, была проведена вакцинация детей в возрасте до пяти лет.

Он также сообщил, что в пунктах временного размещения для беженцев, возвращающихся в Сирию, организована подготовка к зиме. В такие пункты завозят теплые вещи, одеяла, а также отопительные приборы.