Опубликовано видео нападения болельщиков ЦСКА на гостиницу с фанатами «Ромы»

Фанаты московского ЦСКА атаковали гостиницу, в которой находились болельщики итальянской «Ромы», прибывшие на игру любимой команды в российскую столицу.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел на улице Воронцово Поле. В нем, судя по опубликованной в Сети записи, приняли участие несколько десятков человек.

«Несколько участников событий были доставлены в различные отделения полиции города», - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

В МВД также рассказали, что в связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Напомним, в среду, 7 ноября, московский футбольный клуб ЦСКА проиграл итальянской «Роме» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.