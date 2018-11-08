Центр реабилитации для бывших боевиков откроют в Сирии

Правительство Сирии откроет центр реабилитации и психологической поддержки бывших боевиков. Об этом заявила представительница министерства национального примирения арабской республики Яна Хаддур.

«Сегодня мы работаем над созданием центра реабилитации, психологической поддержки и реинтеграции бывших боевиков, которые урегулировали свой статус и вернулись на родину», - сказала Хаддур на совместном заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

Она отметила, что для них государством предусмотрена реабилитация, а также дополнительная поддержка и социальное обеспечение их семей.

Кроме того, она также сообщила о разработке плана второго этапа восстановлению страны.