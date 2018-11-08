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«Просил деньги на улей»: экс-жена Цеповяза рассказала о миллионных затратах на его содержание в тюрьме

Роман Захаров
01:16 08.11.2018
По словам Натальи Стришней, только в 2017 году она потратила на Вячеслава Цеповяза около 3 миллионов рублей.

Экс-супруга члена так называемой банды Цапка Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя рассказала корреспонденту «Звезды» о том, сколько денег ей приходилось тратить на содержание своего бывшего мужа в колонии, а также раскрыла некоторые подробности, касающиеся фотографий, на которых запечатлен Цеповяз, поедающий дорогие морепродукты в местах лишения свободы.

По словам женщины, их отношения с бывшим мужем стали портиться в 2017 году, после того, как он начал требовать выводить активы с их совместного предприятия и просить крупные суммы денег.

Когда Стришняя попыталась узнать у Цеповяза, зачем ему в колонии такие деньги, он объяснял это личными нуждами. Однако женщина считает, что ее экс-супруг собирается купить себе условно-досрочное освобождение (УДО).

Бывшая жена осужденного также сообщила корреспонденту, что лишь за 2017 год, она потратила на Цеповяза около трех миллионов рублей.

«Он давал мне номер карточки и говорил: “сейчас мне нужно на ремонт зубов, сейчас мне нужно на приобретение лекарств”. Он просил деньги на продукты, на ремонт, на приобретение ульев – у них в колонии есть пассика», - поделилась воспоминаниями женщина.

Кроме того, Наталья Стришняя рассказала о фотографиях, облетевших Сеть, на которых запечатлено, как ее бывший муж шикует в местах заключения. По ее словам, эти снимки она получала от Вячеслава Цеповяза, когда они были в нормальных отношениях, но после того, как ей стали поступать угрозы от экс-супруга в связи с отказом переводить ему крупные денежные суммы, она отнесла фото в надзорные органы.

«Фотографии эти я отправляла в Прокуратуру и во ФСИН России, когда просила разобраться с ситуацией с угрозами с его стороны. Каким образом они попали в Интернет – не знаю», - сказала Наталья Стришняя.

Женщина также отметила, что боится за свою жизнь и заявила, что ее бывший муж может представлять для нее угрозу, если он вдруг окажется на свободе.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ проведут служебную проверку в колонии, где содержится Вячеслав Цеповяз, известный как член банды Цапка. Такое решение принял глава ведомства Александр Бастрыкин после того, как в Сети появились фотографии, на которых заключенный позирует в тюремной камере с мобильным телефоном. При этом мужчина сидит за богато сервированным столом. На тарелках красная икра, мясо краба и шашлык.  

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