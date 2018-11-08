В Киеве сносят памятник Героям Небесной сотни

В Киеве начался демонтаж мемориала погибшим на Евромайдане в центре Киева. Об этом сообщил BBC со ссылкой на очевидцев происшествия.

Памятник сносят для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента ГПУ относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года.

Главная площадь украинской столицы – майдан Незалежности, что на русский язык переводится как «площадь Независимости – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания об ассоциации с ЕС. Позже это место стало эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Новые украинские власти возложили ответственность за смерть более 100 человек на бывшего президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Однако они отрицают свою причастность к убийствам.

Ранее начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей гордатюк заявил, что следственный эксперимент по делу о стрельбе на улице Институтской в Киеве во время «евромайдана» нельзя разрешить, пока власти города не перенесут временный мемориал погибшим.