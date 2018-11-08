В квартире на севере Москвы обнаружены тела женщины и ребенка

Тела женщины и 12-летнего подростка обнаружены в квартире одного из домов на севере российской столицы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, отметив, что что на месте ЧП работают криминалисты.

«Тела нашли в доме на улице Софьи Ковалевской», - сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Она добавила, что на обнаруженных телах есть признаки насильственной смерти. Согласно предварительным данным, погибшие - мать и сын.