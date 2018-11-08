Трамп нашел замену уволенному с поста генпрокурора США Джеффу Сешнсу

Президент США Дональд Трамп определился с преемником ушедшего в отставку американского генпрокурора Джеффа Сешнса. Как написал глава государства в своем Twitter, исполнять обязанности на этой должности будет Мэттью Уитакер.

«Мэттью Уитакер, руководитель аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в Министерстве юстиции, станет исполняющим обязанности генерального прокурора США», - сообщил американский лидер.

Ранее стало известно, что генпрокурор США Джефф Сешнс подал в отставку по просьбе президента Дональда Трампа. Глава ведомства направил Трампу заявление об отставке, которую тот сразу же принял.