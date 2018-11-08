Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Барак Обама позволил присоединить Крым к России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс США.

Трамп повторил свое обвинение, когда один из журналистов заявил, что присоединение Крыма к РФ – это якобы «вина» Владимира Путина.

Он подчеркнул, что это был режим президента Обамы.