Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма
По словам Трампа, в момент присоединения Крыма действовал режим президента Обамы.
Фото: Chris Kleponis, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Барак Обама позволил присоединить Крым к России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс США.
Трамп повторил свое обвинение, когда один из журналистов заявил, что присоединение Крыма к РФ – это якобы «вина» Владимира Путина.
Он подчеркнул, что это был режим президента Обамы.