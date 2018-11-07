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Путин обсудил с главой организации «Деловая Россия» проблемы дольщиков

Роман Захаров
23:58 07.11.2018
По словам президента России, государство может оказать поддержку строительному бизнесу, в случае появления проблем.
Фото: kremlin.ru

Проблемы строительной отрасли, в том числе связанные с так называемыми дольщиками, российский лидер Владимир Путин обсудил сегодня с президентом организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. Во время разговора об участии бизнеса в национальных проектах, глава объединения предпринимателей обратил внимание на сложности, которые возникают у застройщиков в связи с переходом на новую форму финансирования своих проектов - на смену долевому строительству приходит проектное - это должно свести к минимуму риски граждан.

По словам Репика, на переходном этапе доходность строительного бизнеса падает. Владимир Путин отметил, что государство может оказать поддержку в случае необходимости. 

«Нам нужно добиться того, чтобы у нас не было серьезных сбоев в объемах строительства - это задача номер один. В то же время нам нужно обеспечить безусловные интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства. Нам нужно от этого уходить и переходить безусловно к современным рыночным способам регулирования в этой сфере. Здесь тоже важна поддержка государства, здесь нужны понятные, прозрачные процедуры, объемы этой поддержки должны быть понятны и способы ее доведения до отрасли», - сказал глава государства.

И сегодня Владимир Путин встретился с Министром культуры Владимиром Мединским. Говорили о мемориальных и музейных проектах, которые сейчас реализует министерство. Мединский рассказал, что в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой отечественной войне планируется возвести мемориал, посвященной одному из самых страшных сражений - Ржевской битве. Ожидается, что уже на следующей неделе в основание памятника заложат первый камень.

Кроме того, в ближайшее время в Москве появится музей военной формы, с инициативой создания которого ранее выступал Владимир Путин. 

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