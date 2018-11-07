Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину

Ректор Московской духовной семинарии, архиепископ Амвросий не смог попасть на территорию Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он рассказал, что ректор прилетел на актовый день в Киевской духовной академии, но на паспортном контроле его не пропустили.

Заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич сообщил, что сейчас архиепископ планирует вылететь обратно в Москву.