Адвокаты Рыболовлева подтвердили предъявление обвинения их подзащитному

Адвокаты Дмитрия Рыболовлева Эрве Темима и Тома Жаккарди подтвердили, что их подзащитному было предъявлено обвинение. По словам юристов, российский предприниматель находится под судебным контролем, однако он полностью свободен в своих перемещениях, но с условием, что будет «являться по повестке следственного судьи» и не будет встречаться «с лицами, участвующими в разбирательстве».

«Мы напоминаем, что вынесение обвинения в монакском праве равнозначно предъявлению обвинения во французском праве. Этот статус присваивается человеку, когда судья считает, что против него имеется достаточное количество материала», - говорится в совместном заявлении адвокатов.

Эрве Темима и Тома Жаккарди при этом подчеркнули, что речь не идет об обвинениях, которые являются основанием для судебного процесса, не говоря уже о доказательствах, способных «привести к осуждению».

«Мы особенно подчеркиваем тот факт, что на данном этапе господин Рыболовлев считается невиновным и настаиваем на необходимости неукоснительного соблюдения этого принципа и прав, связанных с ним», - заключили юристы.

Ранее о том, что органы юстиции Монако предъявили обвинения российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву сообщала газета Nice-Matin.

Напомним, Дмитрий Рыболовлев был задержан по запросу монакской прокуратуры 6 ноября. Расследование в отношении бизнесмена было открыто, в частности, по фактам коррупции и торговли влиянием.