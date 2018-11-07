Администрация села в Крыму получила конверты с неопознанным порошком

Администрация села Молодежное в Крыму получила конверты с неизвестным порошком. Содержимое конвертов изучают специальные службы.

Уполномоченные органы и должностные лица никак не комментируют произошедшее. В Симферопольском районном совете и МВД также воздерживаются от этого до получения результатов проверки конвертов. Об этом сообщает РИА Новости.

Между тем, ранее в Пентагон также поступили две посылки с ядом. Отправления с веществом рицином предназначались министру обороны США Джеймсу Мэттису.