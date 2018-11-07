Названы болезни, от которых может защитить кофе

Каждый год во всем мире люди выпивают почти 500 миллиардов чашек кофе. При этом, по данным ученых из Исследовательского института Крембиля и Университета Торонто, этот напиток способен защитить от развития различных болезней, в частности - Альцгеймера и Паркинсона.

Это происходит благодаря тому, что в кофе содержатся антиоксиданты фенилинданов, которые препятствуют образованию амилоидных бляшек - так называются клубки, из-за накопления которых происходит появление деменции.

Что касается антиоксидантов, то они появляются в кофе в результате распада лактонов, которые, в свою очередь, образуются при обжарке зерен.

Исследователи проанализировали три разновидности кофе светлой обжарки, а также темной – с кофеином и без него. Причем два последних образца оказались чемпионами относительно содержания ценнейшего антиоксиданта.

«Положительный эффект оказывает не кофеин, как предполагалось, а фенилинданы. Мы этого не ожидали. И это, конечно, не значит, что кофе является лекарством», - отметили исследователи.

Фенилинданы частично отвечают за степень горечи напитка, уточняет издание Science Daily.