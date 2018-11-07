Избитая в Киеве украинская правозащитница Бережная остается в больнице

Избитая правозащитница в Киеве Елена Бережная остается в больнице под наблюдением врачей. Накануне СБУ провела в ее квартире обыск, после которого женщина остается в тяжелом предынсультном состоянии.

Бережная принимала участие в подготовке митинга у памятника генералу Ватутину в день освобождения Киева от фашистов. Николай Ватутин руководил наступательной операцией и монумент ему, несмотря на все старания националистов, до сих пор стоит при входе в Мариинский парк.

Женщина собиралась примкнуть к памятной акции, однако к ней в квартиру явились люди в масках, вскрыли дверь болгаркой, несмотря на то, что Бережная сама была готова их впустить, но только в присутствии адвоката.

После этого, как утверждает сама Бережная, ее ударили ногой в живот, она упала и ударилась головой.

Ранее стало известно, что женщина проходит по делу о госизмене как свидетель. Сама же она уверена, что ее преследуют якобы «за желание говорить правду».

Также сообщалось, что мать экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Бережной Елена получает угрозы в свой адрес после гибели дочери. Оскорбительные призывы распространяются в социальных сетях и поддерживаются тысячами людей.