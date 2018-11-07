В результате обстрела боевиков ранено восемь военных армии Сирии

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте провинции Алеппо, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов и одна тонна хлеба. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Таким образом, всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1984 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3105,6 тонны.

Кроме того, представителями российского Центра по примирению проведена рабочая встреча с администрацией населенного пункта провинции Дейр-эз-Зор. В ходе встречи обсуждены вопросы восстановления социально значимых объектов, таких как школы, медицинские учреждения, станции водоснабжения, электроэнергии, а также подготовки учебных и медицинских учреждений к зимнему периоду.

Также, боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, четырежды нанесли удары по населенным пунктам в провинции Латакия, в результате которых было ранено восемь военнослужащих вооруженных сил САР.