В РПЦ назвали беспрецедентным высказывание Порошенко о церкви на Украине

Высказывание украинского президента Петра Порошенко о том, что Русская православная церковь вместе с представителями должна покинуть Украину и вернуться в Россию - беспрецедентно. Об этом сообщил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Он подчеркнул, что за последнее время все уже «привыкли к одиозным, неадекватным и не имеющим под собой никакой почвы заявлениям политического круга Украины».

«Но эти слова беспрецедентны, потому что ни один уважающий себя президент не будет в публичном поле говорить о том, что представителям той или иной конфессии нужно покинуть его страну», - цитирует сообщение RT.

Волков также отметил, что такие заявления со стороны Порошенко просто демонстрируют незнания украинского лидера о ситуации внутри страны.

При этом Волков подчеркнул, что к Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Украины «относятся большинство верующих в стране».

«Либо господин Порошенко таким образом обращается к своим гражданам, полагая, что они должны уехать в Россию, либо он не знает реальной ситуации внутри церкви. Никаких представителей РПЦ с административной точки зрения на Украине нет», - заключил Волков.

Ранее президент Украины и Константинопольский патриарх Варфоломей заключили соглашение о сотрудничестве между Киевом и Вселенским патриархатом. Документ был подписан в Стамбуле во время официального визита Порошенко в Турцию. Украинский лидер назвал соглашение «историческим событием» и поблагодарил Варфоломея за встречу, «полную мудрости».