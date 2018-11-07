СК проведет проверку дела ветерана, лишившегося квартиры за долги внука

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил центральному аппарату СК взять под контроль ситуацию с нарушением жилищных прав 93-летнего московского ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Бастрыкин потребовал провести всестороннюю юридическую проверку всех обстоятельств дела, которые получили огласку в СМИ, и установить полную картину произошедшего.

Ветеран Анатолий Доронин в интервью «Звезде» рассказал, что у него за долги внука отобрали квартиру. Однажды к нему в дверь постучал неизвестный мужчина, сообщивший о финансовых проблемах родственника, и угрозами добился от старика подписания непонятных бумаг. Позже он появился вновь и стал настаивать на том, чтобы Доронин со своей супругой «временно выселились» из своей законной квартиры. Внук убеждает всех, что подписанные ветераном документы незаконны. Однако, на данный момент Доронин прошел уже два суда, так и не давших решения, кому сейчас принадлежит квартира, и ждет третьего.