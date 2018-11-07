Депутаты Рады нарядились казаками и написали письмо Путину

Депутаты Верховной рады, которые попали под санкции России, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил парламентарий Алексей Гончаренко в своем Facebook.

Он отметил, что украинские депутаты не стали «выдумывать велосипед», а просто взяли пример «со своих предков казаков».

«Конечно же, прошло много времени и адресат послания изменился. Но слова, которые все предельно ясно объясняют - остались», - написал Гончаренко.

В сопровождение записи он опубликовал фотографию, на которой наряженные депутаты позируют в стиле картины Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

В заключение Гончаренко приводит текст, в котором нардепы уверяют в том, что не боятся «российского войска», а также заявляют о готовности «биться землей и водой».

Украинцы не впервые облачают себя в наряды, чтобы выразить точку мнения. Например сегодня, 7 ноября, перед зданием правительства в Киеве протест выражали пять «куриц-националистов», которые требовали лучшей жизни на Украине.