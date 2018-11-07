Эксперт рассказал о креативных способах борьбы со злостными неплательщиками коммунальных платежей

Представитель коммунального холдинга Игорь Волобуев прокомментировал «Звезде» предложение по передаче коллекторам права взыскания коммунальных долгов россиян. Он рассказал о том, как какие способы борьбы со злостными должниками используют коллекторские агентства.

«Методов работы с дебиторской задолженностью много: это и отправление уведомлений, и квитанций, судебные взыскания; в редких случаях прибегаем к такому способу, как ограничение канализации. Эти способы приносят эффект, никто не хочет, чтобы к нему обратился судебный пристав, поэтому в основном потребители реагируют на первые уведомления и сразу оплачивают накопившийся долг», — рассказал Волобуев.

По его словам, «сколько люди придумали способов ухода от оплаты, столько существует и инструментов, которые применяются к должникам». И особо креативные ходы в данной среде тоже не редкость.

«Мы придумываем, например, установку так называемой “Пирамиды позора” у многоквартирного жилого дома или в частном секторе. Она говорит о том, что здесь живет должник, и уже на следующий день он идет и оплачивает долг. “Пирамида” эффективна и обычно убирается уже на следующий день», — отметил эксперт.

Напомним, суть поднятого вопроса в том, что поставщики коммунальных могут начать передавать долги по ЖКХ коллекторским агентствам. К примеру, Росводоканал уже передает часть задолженностей коллекторам и собирается расширять сотрудничество с ними. При этом, речь идет только о коллекторских агентствах, которые входят в реестр Федеральной службы судебных приставов.