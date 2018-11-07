Глава Подмосковья поблагодарил мальчика, спасшего едва не утонувшую девочку

Глава Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность девятилетнему Родиону Калинину, который накануне спас едва не утонувшую в бассейне пятилетнюю девочку.

Воробьев позвонил в семью мальчика, которая проживает в городском округе Серпухов. Кроме того, он пообещал отправить Родиону подарок в знак благодарности.

«Хочу сказать, что ты совершил очень высокий поступок. Большой молодец, так держать», - сказал Воробьев.

Инцидент произошел в бассейне парк-отеля «Дракино» - пятилетняя девочка едва не ушла под воду из-за того, что ее родители отвлеклись. Родион Калинин стал свидетелем ужасной ситуации, в результате чего без раздумий нырнул за ребенком и спас его. Взрослые пришли на выручку смелому мальчику. До приезда врачей пострадавшей была оказана первая помощь.

Губернатор Подмосковья напомнил, что в начале ноября в Доме правительства состоялась встреча с ребятами из Московской области, которые также совершили достойные и смелые поступки и спасли людей. Воробьев подчеркнул, что мальчик пополнил этот список.

«Ты молодец, но не зазнавайся, нос не задирай! Успехов тебе в спорте, и очень приятно, что ты растешь таким серьезным парнем. Подарок тебе пришлю - думаю, понравится», - заключил он.

Ранее также сообщались детали инцидента. Оказалось, что девочка была без сознания. Взрослые пытались ее реанимировать, и спустя несколько минут она задышала.