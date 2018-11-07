В армии Израиля надеются, что инциденты, подобные трагедии с Ил-20, не повторятся

Армия обороны Израиля надеется, что больше не повторятся ситуации, подобные инциденту со сбитым российским самолетом Ил-20. Об этом официально заявил представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

По его словам, ситуация, «в которой сирийские силы выстрелили и подбили самолет» – печальна.

«Мы надеемся, что сирийцы извлекут из этого уроки и не повторят таких ошибок. Мы надеемся, что это больше не произойдет», — передает РИА Новости слова Конрикуса.

Напомним, израильские истребители 17 сентября нанесли удар по сирийским объектам в районе города Латакия. При этом Израиль не предупредил об операции заранее. Бомбометание выполнялось в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России. Израильские средства управления авиации не могли нее видеть российский Ил-20, так как он заходил на посадку. Позже в Министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит ракетой комплекса С-200 сирийской ПВО.