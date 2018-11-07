ВМС США испугались шторма и покинули крупнейшие учения НАТО раньше времени

Американская ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» покинула учения НАТО Trident Juncture 2018 раньше положенного времени. В этом признался ее командующий контр-адмирал Джин Блэк, который поведал о происшествии Военно-морскому институту США.

Он подчеркнул, что американские военные уплыли из зоны раньше времени из-за надвигающегося шторма с 10-метровыми волнами.

«Нужно знать, когда наступает время идти в укрытие или уходить с пути надвигающегося шторма», - цитирует Блэка «Интерфакс».

Вместе с тем командующий добавил, что в ходе маневров все время приходилось беспокоиться из-за погоды. А все потому, что «Гарри Трумэн» способен действовать в суровых условиях, а сопровождающие его крейсеры и эсминцы ограничены в возможностях.

Учение Trident Juncture 2018 состоялись с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них приняли участие почти 50 тысяч военных, а также 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 государства, которые входят в Североатлантический альянс. На северном фланге НАТО это самые масштабные маневры со времен окончания холодной войны.

У ВМС США уже есть опыт неудачного общения со стихией - ранее шторм едва не потопил направляющийся на те же учения американский десантный корабль-док «Ганстон Холл».