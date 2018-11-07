Управление ФСБ по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова по факту превышения полномочий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в среду, 7 ноября, УФСБ РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса России («Превышение должностных полномочий»). РИА Новости передает, что основанием для этого стал проведенный Гасановым аукцион на выполнение дорожно-строительных работ, «причинивший существенный ущерб интересам государства». В отношении Гасанова проводятся следственные мероприятия.