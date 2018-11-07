ФСБ по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении врио главы Махачкалы
Основанием для начала следственных мероприятий стал незаконный аукцион на проведение дорожно-строительных работ.
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Управление ФСБ по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова по факту превышения полномочий.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в среду, 7 ноября, УФСБ РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса России («Превышение должностных полномочий»). РИА Новости передает, что основанием для этого стал проведенный Гасановым аукцион на выполнение дорожно-строительных работ, «причинивший существенный ущерб интересам государства». В отношении Гасанова проводятся следственные мероприятия.