Владелец ФК «Монако» Рыболовлев отпущен из-под стражи

В среду, 7 ноября, органы юстиции Монако предъявили обвинения российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву по делу о коррупции. Об этом сообщает газета Nice-Matin.

В то же время издание отмечает, что точная статья, по которой миллиардеру были предъявлены обвинения, пока неизвестна. Рыболовлев был отпущен на свободу, но пока все еще остается под судебным контролем. Его защита попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена.

Вместе с россиянином обвинения были предъявлены еще трем людям.

Как уточнил представитель бизнесмена, Рыболовлев в настоящее время покинул здание полиции в Монако и теперь находится у себя дома, добавляет РИА Новости.

Полиция Монако 6 ноября задержала российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева с целью провести допрос. Эту ночь бизнесмен провел в судебной полиции.