Путин одобрил создание мемориала советскому солдату подо Ржевом

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром культуры РФ Владимиром Мединским. На ней они обсудили идею создания памятника-мемориала советскому солдату в городе Ржев.

Министр заявил, что финансовая помощь из госбюджета не является предметом дискуссии, и фактически ведомство уже готово самостоятельно заложить камень в основание монумента после одобрения проекта президентом.

Мединский рассказал, как в течение нескольких лет Министерство обороны вместе с военно-историческими обществами проводит поисковые экспедиции и опознания до 500 солдат ежегодно. По его словам, рядом с трассой Москва – Рига находятся поля, на которых происходили одни из самых громких исторических битв.

«248 человек осталось жителей Ржева к концу сражения, представляете, из 50-тысячного города. Родилась общественная инициатива создать мемориал-памятник советскому солдату, своей грудью защитившему Москву подо Ржевом», — рассказал президенту Мединский.

Он отметил, что не просит ничего, кроме принципиального одобрения Путина, и соорудит все «своими силами», с привлечением внебюджетных средств. Российский лидер согласился, что решение о создании мемориала «очень правильное, хорошее и своевременное».