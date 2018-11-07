Астрономы обнаружили «фонтан» в центре Галактики

В центре Галактики астрономам удалось впервые обнаружить сверхмассивную черную дыру, которая формирует замкнутый цикл из выбрасываемого и падающего обратно холодного молекулярного газа.

Как уточняет издание Science Alert, этот «фонтан» удален от Земли на миллиард световых лет. Он функционирует следующим образом - благодаря гравитации черной дыры происходит притяжение молекулярного газа, в результате чего образуется аккреационный диск. Часть материала направляется к полюсам и выбрасывается в виде так называемых джетов, или струй плазмы. Причем их скорость сравнима со скоростью света.

А уже после этого материал падает обратно в нитевидную туманность, которая и питает аккреационный диск. Эта туманность достигает в диаметре ста тысяч световых лет и полностью занимает центр Галактики. После того как горячие струи охлаждаются, происходит конденсация газа, а затем образуются облака из молекул угарного газа. Позже такие облака направляются к сверхмассивной черной дыре, а цикл начинается с начала.