Главврач рассказал, почему пенсионерке в Воронеже ампутировали не ту ногу

В Воронеже произошла резонансная история. В местной больнице пенсионерке и узнице концлагеря Марии Дроновой, по словам ее сына Андрея Дронова, ампутировали здоровую конечность вместо пораженной гангреной. Родственники забили тревогу. Сейчас в больнице проходит проверка.

Главный врач Воронежской городской больницы № 3 Сергей Шамсутдинов рассказал, что решение об ампутации принималось коллегиально, в консилиуме участвовали четыре дежурных врача. И они коллективно постановили, что куда большую опасность представляет левая конечность. Якобы пенсионерка сначала обратилась в больницу № 2, где ее «перевязали и отправили в дежурную». А в третьей больнице, которая как раз и была дежурной, ее осмотрели и приняли решение о немедленном проведении операции.

И, как утверждает, главврач, левая конечность представляла большую опасность для жизни и здоровья пациентки, чем правая. Да и якобы пенсионерка страдала от болей именно в этой ноге.

«В левой конечности были ишемические боли, на которые сама пациентка и жаловалась», - отметил главврач.

Поэтому «для спасения женщины» решили изначально удалить левую. Это произошло 4 ноября. А сегодня пациентка перенесла вторую ампутацию - ей удалили правую ногу.

Родственники Марии Дроновой считают, что врачи допустили преступную халатность. Более того, якобы на руках у пенсионерки было направление из 17-й поликлиники, в котором было четко указано, какая нога первично нуждается в ампутации. Но оно исчезло, хотя, по словам Андрея Дронова, было зарегистрировано в медучреждении. Сами медики утверждают, что действовали в соответствии с ситуацией.