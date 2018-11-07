Медведев обязал ФАС и Минэнерго подписать топливные соглашения с нефтяниками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе визита в Китай подписал постановление, стабилизирующее рынок топлива в России.

Ожидается, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны в ближайшие дни заключить соглашения с нефтяниками. Компании берут на себя обязанность соблюдать определенный уровень цен, причем для каждого региона свой. В то же время ведомства должны следить за соблюдением соглашений, проводя внеплановые проверки, что может позволить избежать крайних мер, а именно заградительных экспортных пошлин на топливо. Таким образом, получается своеобразный принцип коллективной ответственности: если соглашение нарушит одна компания, пошлины коснутся всех.

«Я думаю, что таким образом мы эти отношения поставим на легальную основу. Правительство будет следить, как эти соглашения исполняются», - отметил премьер-министр.

Также Медведев подчеркнул, что в случае, если соглашения не будут действовать или будут размываться вне зависимости от того, какая конкретно компания станет этим заниматься, то результаты в конечном итоге все равно скажутся на ценах, которые сложатся у продавцов, покупателей и на бензоколонках. А причина в том, что именно эти цены волнуют потребителей.

«Тогда придется принять решение, о котором я сказал, и подписать постановление о введении заградительных экспортных пошлин», - заключил Медведев.

В Пекине сегодня проходит 23-я встреча глав правительств двух стран. По итогам переговоров с китайским коллегой Дмитрий Медведев заявил о планах удвоить товарооборот с КНР, который скоро и так преодолеет историческую планку в 100 миллиардов долларов.