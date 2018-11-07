«Бессмертный полк» прошел в память военного парада 1941 года в Самаре

Сотни людей прошли торжественным маршем по главной улице Самары с фотографиями своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Самара, в прошлом Куйбышев, стала одним из трех городов СССР, где состоялся ноябрьский парад 1941 года. Это событие стало символом грядущей победы над немецкими оккупантами. В память о нем сегодня на центральную площадь города вышла историческая техника. Перед зрителями проехали автомобили военных лет - «Велесы», «Доджи», ЗИСы. Техника предоставлена военно-историческими клубами и энтузиастами, бережно хранящими память о Великой Победе

Помимо автомобилей, в празднике приняли участие военнослужащие 2-й гвардейской армии Центрального военного округа. Они промаршировали в форме образца Великой Отечественной войны и с винтовками Мосина в руках. Кульминацией парада стало прохождение легендарных танков Т-34.