Россия предложит организовать ознакомительные поездки в Сирию для специалистов ООН

Россия намерена предложить организовать ознакомительные поездки в Сирию для специалистов Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщил представитель МИД РФ Илья Моргунов на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

«Планируется предложить УВКБ рассмотреть возможность организации ознакомительных поездок, курируемых управлением беженцев, в Сирию для оценки положения на местах», - сказал Моргунов.

Ранее стало известно, что в свои дома ежедневно возвращаются до 700 семей сирийских беженцев.