Эдгарда Запашного госпитализировали в Германии

Знаменитый дрессировщик и директор Большого московского цирка Эдгард Запашный госпитализирован в Германии.

Сам он, однако, шутливо назвал это «техосмотром». В своем Instagram прославенный циркач опубликовал фото на операционном столе и снабдил его подписью о том, что находится под присмотром одного из лучших хирургов «не только Германии, но и мира».

«Русские врачи поставили мне диагноз "полный разрыв передней крестообразной связки колена". Первый раз он порвался в 2005-м, и вот снова, но только я об этом уже не знал и смог работать несколько лет», - поделился Запашный.

В перспективе, как отметил дрессировщик, ему предстоит и вовсе заменить коленный сустав на искусственный. Ближайшая операция грозит Запашному уже в обозримом будущем - после его новогодних праздничных шоу.