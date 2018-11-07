В Индонезии обнаружен второй двигатель разбившегося самолета

Во вторник, 7 ноября, в международный контейнерный терминал Джакараты была доставлена вторая турбина рухнувшего у берегов Индонезии самолета, который принадлежал авиакомпании Lion Air.

Как уточняет агентство Antara, турбина была обнаружена водолазами на глубине 30 метров ниже уровня моря. Кроме того, были найдены тела 20 человек. Специалистам удалось обнаружить обломки в форме частей турбины воздушного судна, а также труб, батарей и блоков питания.

Вместе с тем известно, что обломки самолета доставлены в Национальную комиссию безопасности транспорта. Тела же были отвезены в больницу индонезийской полиции.

По данным Tribunnews, второй двигатель в отличие от первого, который был не сильно поврежден, оказался расколот на четыре части.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air вылетел утром в понедельник из Джакарты и направлялся на один из островов недалеко от Суматры. Однако спустя 13 минут после взлета он упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки воздушного судна находятся на глубине от 30 до 40 метров. В настоящее время причины катастрофы не известны. Спастись никому из пассажиров и членов экипажа не удалось. Сам самолет был произведен в 2018 году, а эксплуатировался с августа.