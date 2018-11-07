Генпрокурор Украины передал Порошенко заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал президенту страны Петру Порошенко заявление об отставке.

Об этом он сообщал и ранее. Официально информацию о подаче заявления подтвердила пресс-секретарь Луценко Лариса Серган. Согласно ее сообщению, Луценко действительно передал президенту Украины свое заявление. Об этом сообщает украинский портал «24tv».

Причиной ухода со своего поста Луценко назвал обвинения в недобросовестном расследовании дела об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. При этом генпрокурор отметил, что сегодня мир существует «в абсолютно искаженной информационной атмосфере», которая ограничивается «борьбой за власть в эфирах».